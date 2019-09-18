В Кремле прокомментировали заявления Украинского МИД о «срыве» нормандского саммита
В Кремле отреагировали на вступление в прессе главы украинского МИД Вадима Пристайко, который сообщил, что нормандский саммит мог состояться 17 сентября. С его слов президент Украины Владимир Зеленский был готов к указанной дате провести встречу.
- К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, - приводит слова Пристайко «Интерфакс Украина».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «ведется обсуждение этой темы».
Саммит в нормандском формате по предложению президента Франции Эммануэля Макрона пройдет в Париже. Франция и ФРГ подчеркнули, что переговоры пройдут на высшем уровне. До этого советники президентов и министры иностранных дел проведут подготовку и определят перечень вопросов, которые станут ключевыми на саммите. Владимир Путин в телефонной беседе обсудил с президентм Украины Владимиром Зеленским предстоящую встречу.
ИСТОЧНИК KP.RU