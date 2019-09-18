В Тюменской области построят инновационный завод по производству тампонажных смесей для нефтегазовой отрасли

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-18T17:30:13+03:00

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В Тюменской области появится современное инновационное производство: в регионе построят завод по производству готовых тампонажных смесей. Такие смеси используются в нефтегазовой отрасли при бурении скважин для их укрепления и гидроизоляции. Соответствующее соглашение в рамках Тюменского нефтегазового форума подписали Агентство инфраструктурного развития Тюменской области и компания «ТД Нефтесервис».

Инновационный завод мощностью до 100 тысяч тонн разместится на территории индустриального парка «Богандинский» в Тюменской области. Предприятие будет построено за 2 года, объем инвестиций в строительство составит около 120 млн рублей. На заводе появятся 40 новых рабочих мест.

Комментируя подписание соглашения, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул: привлечение инвестиций и реализация крупных проектов в нефтегазовой отрасли являются одним из приоритетных направлений экономики региона.

- Мы будем поддерживать такие проекты, позволяющие нам не только развивать экономику области, но и вносить существенный вклад в импортозамещение и рост несырьевого экспорта в нефтегазовом секторе, - подчеркнул глава региона. - Для этого в Тюменской области есть широкий набор эффективных инструментов, одним из которых, безусловно, являются наши индустриальные парки.

Стороны договорились реализовать проект в максимально короткие сроки: уже через два года клиентам поступит первая партия продукции.

- Особенно хочу отметить, что проект инновационный, локализация таких проектов на территории региона – это еще и стимул к внедрению новых технологий, обеспечивающих дальнейшее развитие Тюменской области, - подчеркнула генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.