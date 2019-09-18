2019-09-18T17:30:13+03:00
Экономика

В Тюменской области построят инновационный завод по производству тампонажных смесей для нефтегазовой отрасли

Инвестиции в проект составят около 120 млн рублей
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Тюменской области появится современное инновационное производство: в регионе построят завод по производству готовых тампонажных смесей. Такие смеси используются в нефтегазовой отрасли при бурении скважин для их укрепления и гидроизоляции. Соответствующее соглашение в рамках Тюменского нефтегазового форума подписали Агентство инфраструктурного развития Тюменской области и компания «ТД Нефтесервис».

Инновационный завод мощностью до 100 тысяч тонн разместится на территории индустриального парка «Богандинский» в Тюменской области. Предприятие будет построено за 2 года, объем инвестиций в строительство составит около 120 млн рублей. На заводе появятся 40 новых рабочих мест.

Комментируя подписание соглашения, губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул: привлечение инвестиций и реализация крупных проектов в нефтегазовой отрасли являются одним из приоритетных направлений экономики региона.

- Мы будем поддерживать такие проекты, позволяющие нам не только развивать экономику области, но и вносить существенный вклад в импортозамещение и рост несырьевого экспорта в нефтегазовом секторе, - подчеркнул глава региона. - Для этого в Тюменской области есть широкий набор эффективных инструментов, одним из которых, безусловно, являются наши индустриальные парки.

Стороны договорились реализовать проект в максимально короткие сроки: уже через два года клиентам поступит первая партия продукции.

- Особенно хочу отметить, что проект инновационный, локализация таких проектов на территории региона – это еще и стимул к внедрению новых технологий, обеспечивающих дальнейшее развитие Тюменской области, - подчеркнула генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подписаться на рассылку автора:

 
Новости 24
В Киеве неизвестный грозится взорвать мост через Днепр
Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»
Министр обороны США назвал Россию самым крупным вызовом в сфере безопасности
Президент Ирана назвал атаку хуситов на НПЗ Саудовской Аравии предупреждением
В Кремле прокомментировали заявления Украинского МИД о «срыве» нормандского саммита
В Сегеже строят крытую хоккейную площадку
В случае провала минских соглашений Киев допускает введение миротворцев
Трамп назначил Роберта О’Брайена своим новым советником по нацбезопасности
В Совфеде планы Киева по «возвращению» Крыма назвали фантомными болями
Трамп поручил усилить санкции в отношении Ирана
Украина предложит РФ новый газовый контракт на десять лет
В Минпросвещения отказались отменять обязательный ЕГЭ по английскому из-за востребованности языка на рынке труда
Эксперт назвал основания для сокращения российских вложений в американский госдолг
«Это пахнет американщиной»: Геннадий Зюганов прокомментировал атаку на НПЗ в Саудовской Аравии