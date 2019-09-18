2019-09-18T17:40:56+03:00
Политика

Министр обороны США назвал Россию самым крупным вызовом в сфере безопасности

В Пентагоне определили, какие страны являются угрозой в долгосрочной» и «в ближайшей» перспективе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава Пентагона назвал Россию самым крупным вызовом для США. В Вашингтоне 18 сентября прошла конференция, посвященная развитию американских ВВС. Глава министерства обороны страны Марк Эспер заявил, что именно Россия является «самым крупным вызовом в сфере безопасности в ближайшей перспективе».

- Пока вооруженные силы США были сосредоточены на текущих операциях на Ближнем Востоке, наши стратегические соперники активно модернизировали свою армию, наращивали свои силы и расширяли свое влияние, - приводит слова Эспера «ТАСС».

Что касается «долгосрочной перспективы», то США видят угрозу со стороны Китая. Причем еще большую, чем по мнению министерства обороны, представляет Россия.

- Китай оказывает экономическое влияние и добивается военного присутствия по всему миру, - сообщил Эспер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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