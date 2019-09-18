Министр обороны США назвал Россию самым крупным вызовом в сфере безопасности
Глава Пентагона назвал Россию самым крупным вызовом для США. В Вашингтоне 18 сентября прошла конференция, посвященная развитию американских ВВС. Глава министерства обороны страны Марк Эспер заявил, что именно Россия является «самым крупным вызовом в сфере безопасности в ближайшей перспективе».
- Пока вооруженные силы США были сосредоточены на текущих операциях на Ближнем Востоке, наши стратегические соперники активно модернизировали свою армию, наращивали свои силы и расширяли свое влияние, - приводит слова Эспера «ТАСС».
Что касается «долгосрочной перспективы», то США видят угрозу со стороны Китая. Причем еще большую, чем по мнению министерства обороны, представляет Россия.
- Китай оказывает экономическое влияние и добивается военного присутствия по всему миру, - сообщил Эспер.
ИСТОЧНИК KP.RU