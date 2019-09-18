На станции метро «Боровицкая» в Москве погиб пассажир после падения на рельсы

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-18T18:25:16+03:00

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В московском метро погиб пассажир. Как сообщили «ТАСС» в экстренных службах города, человек упал на рельсы под прибывающий электропоезд. Он скончался на месте. Возраст погибшего не сообщают.

ЧП повлияло на движение поездов в метро. Из-за происшествия на станции «Боровицкая», прервано движение поездов от станции «Савеловской» до «Серпуховской». В обратном направлении сейчас также уехать проблематично – поезда едут с большими временными интервалами.

capitalmoscow Пассажир погиб после падения на рельсы на станции метро "Боровицкая" в Москве

На месте происшествия работают следователи. Они опрашивают очевидцев и проводят экспертизы. Им предстоит выяснить, было падение пассажира случайностью или нет.

В апреле этого года на станции "Бауманская" погиб мужчина. Он упал на рельсы перед прибывающим поездом. Помочь ему прибывшие а место ЧП медики уже нем могли. Очевидцы сообщили, что пассажир оступился.

ИСТОЧНИК KP.RU