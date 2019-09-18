В минобороны Саудовской Аравии сообщили, что НПЗ был атакован крылатыми ракетами

СЕГОДНЯ 18:45 2019-09-18T18:52:07+03:00

В ведомстве сообщили, что установлены детали нападения на нефтяные объекты страны

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Нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии атаковали с помощью 25 крылатых ракет. Об этом а пресс-конференции 18 сентября заявил представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики. После нападения на НПЗ йеменские повстанцы- хуситы заявили, что атаку они произвели с помощью беспилотников. Но как утверждают теперь власти страны, действовали не только с помощью дронов:

- Атаки на объекты Saudi Aramco осуществили 25 крылатых ракет и беспилотников, в том числе 18 беспилотников и семь крылатых ракет, - приводит слова аль-Малики РИА Новости.

К расследованию нападения на НПЗ подключились в США. В Пентагоне уверены, что происшествие имеет иранский след. Американцы пообещали даже представить доказательства вины Тегерана в нападении на объекты Саудовской Аравии.

Reuters стало известно, что йеменские хуситы обвинили США в дезинформации – в частности речь идет о спутниковых снимках объектов в Саудовской Аравии. По заявлению представителя повстанцев снимки сфабрикованы чтобы уменьшить ущерб, нанесенный нефтяным объектам. Из-за ЧП вдвое снизилось производство нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU