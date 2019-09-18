2019-09-18T20:18:52+03:00
Происшествия

По факту убийства полицейского в Москве возбуждено уголовное дело

У Рязанского проспекта сотрудник ППС застрелил одного полицейского и ранил второго
Юлия САЛЬНИКОВА
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Один сотрудник погиб, второй ранен в ходе перестрелки в МосквеОдин сотрудник погиб, второй ранен в ходе перестрелки в МосквеФото: Предоставлено очевидцами
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции и ранения его коллеги в Москве. Перестрелка произошла вечером 18 сентября у станции метро «Рязанский проспект». Огонь открыл сотрудник полиции, которого поймали с поличным на взятке в две тысячи рублей. Он попытался скрыться, когда понял, что коллеги в форме пришли его задерживать. Открыл огонь и убил 39-летнего сотрудника МВД.

Второго полицейского с места происшествия увезли в больницу с серьезными ранами. О его состоянии пока ничего не сообщают. Подозреваемый задержан при попытке бегства.

Имя стрелявшего известно - Алексей Смирнов. На требование коллег сдать табельное оружие и сдаться, ППСник ответил отказом и начал стрелять. Теперь взяточнику придется ответь по закону, но уже по другой статье уголовного кодекса.

Видео с места перестрелки в метро Рязанский проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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