По факту убийства полицейского в Москве возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции и ранения его коллеги в Москве. Перестрелка произошла вечером 18 сентября у станции метро «Рязанский проспект». Огонь открыл сотрудник полиции, которого поймали с поличным на взятке в две тысячи рублей. Он попытался скрыться, когда понял, что коллеги в форме пришли его задерживать. Открыл огонь и убил 39-летнего сотрудника МВД.
Второго полицейского с места происшествия увезли в больницу с серьезными ранами. О его состоянии пока ничего не сообщают. Подозреваемый задержан при попытке бегства.
Имя стрелявшего известно - Алексей Смирнов. На требование коллег сдать табельное оружие и сдаться, ППСник ответил отказом и начал стрелять. Теперь взяточнику придется ответь по закону, но уже по другой статье уголовного кодекса.
Видео с места перестрелки в метро Рязанский проспект.
ИСТОЧНИК KP.RU