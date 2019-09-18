Глава МИД Украины назвал размещение военных в Донбассе «идеальным вариантом»

СЕГОДНЯ 20:35 2019-09-18T21:03:16+03:00

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В Украине рассчитывают, что мирный процесс на юго-востоке страны завершится размещением военных в Донбассе на границе с Россией. Глава МИД Украины Вадим Пристайко обозначил позицию властей Незалежной 18 сентября на заседании комитета Верховной Рады.

- Что касается границы, есть много вариантов, каким образом мы можем получить границу: миссия международная, миссия ОБСЕ. Идеально, безусловно, и в конце нашего мирного процесса должен быть выход наших вооруженных сил, украинской власти, и украинского флага на границу, - приводит слова Пристайко РИА Новости.

Министр иностранных дел Украины 18 сентября также заявил,что одобрил «формулу Штайнмайера» по предоставлению Донбассу особого статуса. В Киеве рассматривает все варианты разрешения конфликта на юго-востоке страны, в том числе с привлечением миротворцев.

ИСТОЧНИК KP.RU