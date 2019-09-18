2019-09-18T21:03:16+03:00
Политика

Глава МИД Украины назвал размещение военных в Донбассе «идеальным вариантом»

Вадим Пристайко рассказал, каким Украина видит завершение мирного процесса на юго-востоке страны
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Глава МИД УкраиныГлава МИД УкраиныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Украине рассчитывают, что мирный процесс на юго-востоке страны завершится размещением военных в Донбассе на границе с Россией. Глава МИД Украины Вадим Пристайко обозначил позицию властей Незалежной 18 сентября на заседании комитета Верховной Рады.

- Что касается границы, есть много вариантов, каким образом мы можем получить границу: миссия международная, миссия ОБСЕ. Идеально, безусловно, и в конце нашего мирного процесса должен быть выход наших вооруженных сил, украинской власти, и украинского флага на границу, - приводит слова Пристайко РИА Новости.

Министр иностранных дел Украины 18 сентября также заявил,что одобрил «формулу Штайнмайера» по предоставлению Донбассу особого статуса. В Киеве рассматривает все варианты разрешения конфликта на юго-востоке страны, в том числе с привлечением миротворцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США объявит о «существенных санкциях» против Ирана в течение 48 часов
Москвичи выстраиваются в очередь, чтобы постоять в одиночном пикете по «делу артиста Устинова»
По факту убийства полицейского в Москве возбуждено уголовное дело
В Киеве задержали мужчину, грозившегося взорвать мост через Днепр
В минобороны Саудовской Аравии сообщили, что НПЗ был атакован крылатыми ракетами
На станции метро «Боровицкая» в Москве погиб пассажир после падения на рельсы
В Киеве неизвестный грозится взорвать мост через Днепр
Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»
Министр обороны США назвал Россию самым крупным вызовом в сфере безопасности
В Тюменской области построят инновационный завод по производству тампонажных смесей для нефтегазовой отрасли
Президент Ирана назвал атаку хуситов на НПЗ Саудовской Аравии предупреждением
В Кремле прокомментировали заявления Украинского МИД о «срыве» нормандского саммита
В Сегеже строят крытую хоккейную площадку
В случае провала минских соглашений Киев допускает введение миротворцев
Трамп назначил Роберта О’Брайена своим новым советником по нацбезопасности
В Совфеде планы Киева по «возвращению» Крыма назвали фантомными болями
Трамп поручил усилить санкции в отношении Ирана
Украина предложит РФ новый газовый контракт на десять лет
В Минпросвещения отказались отменять обязательный ЕГЭ по английскому из-за востребованности языка на рынке труда
Эксперт назвал основания для сокращения российских вложений в американский госдолг
«Это пахнет американщиной»: Геннадий Зюганов прокомментировал атаку на НПЗ в Саудовской Аравии