СЕГОДНЯ 20:39 2019-09-18T20:48:46+03:00

Появилось все больше желающих высказаться по этому приговору Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как столичная интеллигенция потребовала освобождения Павла Устинова, рядовые москвичи тоже вышли на улицы

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В Москве проходят одиночные пикеты в защиту Павла Устинова. Кто такой Устинов, многие из тех, кто выстроился в длинную очередь в столице, узнали несколько дней назад. 3 августа Павла Устинова задержали сотрудники Росгвардии на несанкционированном митинге в Москве. Его обвинили в том, что молодой человек вывихнул вывихнул плечо росгвардейцу. Позже на суде об этом заявил сам потерпевший. Устинова приговорили к 3,5 годам колонии.

Спустя несколько дней в интеллигентной среде Москвы начались волнения – появились те, кто решил выступить в поддержку молодого артиста. Оказалось, Устинов – актер. Его более известные коллеги вдруг заговорили, что «дело артиста Устинова» - это второе «дело Ивана Голунова». Появилось все больше желающих высказаться по этому приговору седи театральной элиты. Многие даже начинали спектакли с обозначения своей позиции по делу. Вскоре желающие поддержать молодого артиста из Красноярского края, появились и среди простых москвичей.

Москвичи выстраиваются в очередь, чтобы постоять в одиночном пикете по «делу артиста Устинова»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду 18 сентября стало известно, что Устинова взялся защищать известный в Москве адвокат Анатолий Кучерена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732816" frameborder="0"></iframe> Сотни человек вышли на пикеты в поддержку Павла Устинова в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU