2019-09-18T20:59:33+03:00
Политика

США объявит о «существенных санкциях» против Ирана в течение 48 часов

Президент Дональд Трамп поручил министерству финансов подготовить пакет документов по экономической блокаде Ирана
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США объявит о санкциях в течение 48 часовПрезидент США объявит о санкциях в течение 48 часовФото: REUTERS
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Дональд Трамп назвал санкции против Ирана существенными. Он поручил минфину США заняться этим вопросом днем 18 сентября. О том, каких именно отраслей коснутся американские санкции, объявят в течение 48 часов. Поводом для экономической блокады со стороны США стала атака на НПЗ Саудовской Аравии.

По версии Пентагона нападение совершено не йеменскими постанцами, а Ираном. Власти США готовят доказательства причастности Тегерана к пожару на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе. Все имеющиеся у американцев данные они намерены передать в ООН.

Хуситы, которые сразу после пожара на НПЗ заявили, что атаку совершили с помощью беспилотников, обвиняют США в фальсификации данных. Речь идет о снимках из космоса. По версии представителей повстанцев, кадры не соответствую действительности - на снимках уменьшены повреждения объекта.

Иран отрицает свою причастность к нападению на нефтяные заводы Саудовской Аравии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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