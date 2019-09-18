У «минера» моста в Киеве не обнаружили взрывчатку

СЕГОДНЯ 21:23 2019-09-18T21:24:12+03:00

При себе у мужчины было только огнестрельное оружие

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Киевского «минера», который грозился устроить взрыв а мосту через Днепр, задержали в ходе штурма. При себе у него не оказалось взрывчатых веществ. Ранее он позвонил в полицию и сообщил, что готовится подорвать сразу несколько объектов в Киеве, в том числе мост «Метро».

Когда к месту, где он находился, подъехали сотрудники полиции, мужчина открыл огонь – стрелял в воздух. Раненных среди представителей спецслужб и гражданского населения нет.

- Перед штурмом он выбросил карабин, - приводит слова глава полиции украинской столицы Андрея Крищенко РИА НОВОСТИ.

Тем не менее взрывотехники продолжают работы на мосту «Метро». Они досматривают машину злоумышленника, которую он бросил на проезжей части. По сообщениям украинских СМИ, при себе у мужчины было охотничье ружье. Одним из выстрелов он сбил полицейский квадрокоптер.

ИСТОЧНИК KP.RU