Хуситы объявили о десятках целей в Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 21:41 2019-09-18T21:44:59+03:00

Постанцы из Йемна сообщили, что в из списке десять объектов в Саудовской Аравии Фото: REUTERS

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Поставцы из «Ансар Алла»- хуситы сообщили о новых целях в Саудовской Аравии. Мятежники, напомним, захватили встать на севере Йемена – 14 сентября с помощью беспиотников они атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В результате пожара на НПЗ вдвое сократилось производство нефти, это привело к резкому удорожанию «черного золота» и падению курса доллара.

- Мы объявляем в первый раз, что в нашем списке целей в ОАЭ десятки объектов, в том числе в Абу-Даби и Дубае, которые могут подвергнуться нападению в любой подходящий момент, - цитирует слова представителя вооруженных сил хуситов генерала Яхья Сариа РИА Новости.

Заявление Сариа сделал в эфире телеканала «Аль-Джазира» 18 сентября.

США подозревают в причастности к нападению на НПЗ Иран. В связи с этим американский лидер Дональд Трамп поручил министерству финансов страны подготовить новый пакет санкций против Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU