ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов
Федеральная резервная система США второй раз за год снизила базовую ставку. До этого на протяжении многих лет ФРС только повышала этот показатель. Система, напомним, выполняет функции центрального банка Америки.
В первый раз в этом году в июле ставку снизили, чтобы быстрее вернуться к целевому уровню инфляции в 2 процента.
В среду 18 сентября стало известно о снижении на 25 пунктов, таким образом базовая ставка уменьшена с 2-2,25 до 1,75-2 процентов.
- С 19 сентября 2019 года Федеральный комитет по открытым рынкам поручает проводить операции на открытом рынке по мере необходимости, чтобы поддерживать ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне от 1,75% до 2%, - цитирует регулятора ТАСС.
Изменения, принятые федеральной резервной системой США повлияли на курс рубля, который продолжает расти о отношению к американской и европейской валюте.
ИСТОЧНИК KP.RU