2019-09-18T22:16:52+03:00
В мире

ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов

Это второе снижение за год
Юлия САЛЬНИКОВА
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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером ПауэллПредседатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером ПауэллФото: REUTERS
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Федеральная резервная система США второй раз за год снизила базовую ставку. До этого на протяжении многих лет ФРС только повышала этот показатель. Система, напомним, выполняет функции центрального банка Америки.

В первый раз в этом году в июле ставку снизили, чтобы быстрее вернуться к целевому уровню инфляции в 2 процента.

В среду 18 сентября стало известно о снижении на 25 пунктов, таким образом базовая ставка уменьшена с 2-2,25 до 1,75-2 процентов.

- С 19 сентября 2019 года Федеральный комитет по открытым рынкам поручает проводить операции на открытом рынке по мере необходимости, чтобы поддерживать ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне от 1,75% до 2%, - цитирует регулятора ТАСС.

Изменения, принятые федеральной резервной системой США повлияли на курс рубля, который продолжает расти о отношению к американской и европейской валюте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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