2019-09-18T22:28:31+03:00
Общество

Мать избитой ингушской девочки пока не будут лишать родительских прав

Суд приостановил рассмотрение дела
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: anna_jurevnaФото: anna_jurevna
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Детский обмудсмен Анна Кузнецова сообщила, что мать избитой ингушской девочки пока не будут лишать родительских прав. В аппарате уполномоченного по правам ребенка подтвердили – суд приостановил рассмотрение дела. Напомним, в среду 18 сентября Аиша впервые за год встретилась с матерью. Билет в Москву для Лидии оплатили неравнодушные к судьбе этой семьи люди. Истерзанный родной тетей семилетний ребенок сейчас проходит лечение в столичной больнице.

- У следователей к маме вопросов нет. У меня есть вопросы. Как и на что будет жить эта семья, если воссоединится, если даже приехать снова к дочери - это большая проблема, а Айше придется долго еще пробыть в больнице, решение нужно найти, - сообщает через пресс-службу аппарата уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Лидию детский омбудсмен охарактеризовала, как «тихую, загнанную в угол» женщину. В 2018 году сестра мужа Лидии забрала троих ее детей – двух сыновей и Аишу. Мальчиков Лидия вернула, а с дочерью увиделась спустя почти год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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