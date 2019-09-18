2019-09-18T22:42:28+03:00
Политика

Грызлов об отказе Украины подписать «формулу Штайнмайра»: Киев теряет возможности для улучшения ситуация в Донбассе

Полпред России контактной группе по Украине сообщил об итогах переговоров контактной группы в Минске
Юлия САЛЬНИКОВА
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Борис ГрызловБорис ГрызловФото: ТАСС
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Борис Грызлов заявил, что Украина может потерять возможности для улучшения ситуации в Донбассе из-за отказа подписать «формулу Штайнмайра». Напомним, в Минске прошли переговоры контактной группы. Полпред России на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе сделал заявление по итогам встречи.

- Предоставление постоянно действующего особого статуса Донбассу на основе соответствующей конституционной реформы в Украине зафиксировано в пунктах комплекса мер по выполнению минских соглашений, в частности в пункте 11. То есть Киев встал на путь грубого нарушения минских договорённостей, вопреки декларации верности им, - приводят слова Грызлова РИА Новости.

Ранее он заявлял, что Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооруженный переворот. Режим прекращения огня, добавил Борис Грызлов, нарушается, несмотря на договоренности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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