Арестованный США Виктор Бут впервые с 2012 года встретился с семьей

18 Сент. 22:58 2019-09-18T22:58:43+03:00

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Россиянин Виктор Бут, который был задержан в Таиланде по запросу США в 2008 году, впервые встретился с семьей. Его обвиняют в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» - американцы признают эту организацию как террористическую. В западных СМИ Бута окрестили «оружейным бароном». В 2010 году россиянина из Таиланда экстрадировали в штаты. Свидания с семьей ему запретили два года спустя.

Супруга арестованного, Алла Бут, добивалась разрешения видеться с мужем. В 2019 году она получила ответ – свидания разрешили четыре раза в неделю – по средам и четвергам, субботам и воскресеньям. 18 сентября она вместе с дочерью впервые с 2012 года увидела мужа.

- Состоялась первая встреча Аллы Бут и Елизаветы Бут с их отцом, мужем. Достаточно теплая, трогательная встреча. Жалоб никаких нет, он научился жить в этой тюрьме, - сказал консул-советник генерального консульства России в Нью-Йорке Артем Теванян, его слова передает ТАСС.

Встреча длилась четыре часа. Ранее сайт kp.ru писал, что Виктор Бут приговорен к 25 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU