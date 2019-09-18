2019-09-18T23:50:31+03:00
Здоровье

В Минздраве прокомментировали заявление о скачке смертности из-за рака

Сообщалось, что на число умерших повлияло сокращение лекарств
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Минздраве прокомментировали заявление о скачке смертности из-за ракаВ Минздраве прокомментировали заявление о скачке смертности из-за ракаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал сообщение о том, что в стране может увеличиться смертность от онкологических заболеваний. Ранее эксперты заявляли, что на ситуацию повлияло сокращение ассортимента лекарств, которые ежедневно необходимы онкобольным. На рынке их заменили непроверенные в клинических исследованиях дженерики.

За последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7%, а смертность за это же время практически не изменилась. Она удерживается на уровне 197,9 случаев на 100 тысяч онкобольных. Чтобы удержать цифры, государство выделяет «беспрецедентно большие средства», на них, в том числе, покупаются и лекарства.

- Всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен 1 триллион рублей, и я считаю, что программа, ее целенаправленная реализация поможет существенно улучшить и систему оказания медицинской помощи и даст импульс для развития собственного производства фармпрепаратов и необходимой техники, - говорит Каприн.

Ведомство занимается созданием рабочей группы, целью которой будет оперативное реагирование на колебания на рынке медицинских препаратов. Помимо этого, Минздрав направил в регионы запрос на информацию о необходимых лекарствах на 2020 год. После этого будут проведены совещания совместно с производителями и медиками.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сообщения о повышении смертности из-за рака прокомментировал и депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко. Он резко отрицательно отреагировал на высказывание врача. По его мнению, доктор не должен «добивать больных своими заявлениями».

ИСТОЧНИК KP.RU

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