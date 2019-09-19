Помпео прокомментировал назначение нового советника по нацбезопасности США
По мнению госсекретаря Роберт О’Брайен будет отстаивать интересы страны с позиции силы
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Госсекретарь США Майк Помпео в своем аккаунте в Twitter прокомментировал назначение Роберта О’Брайена на должность новый советник американского президента по национальной безопасности. Он уверен, что политик будет отстаивать интересы Штатов с позиции силы.
- Для того, чтобы Америка была в безопасности, мы должны обеспечивать лидерство с позиции силы. Если кто-то это и понимает, то это Роберт, - написал Помпео в Twitter.
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ИСТОЧНИК KP.RU