США прокомментировали готовность страны к гибридной войне с Россией

СЕГОДНЯ 05:56 2019-09-19T05:56:01+03:00

Глава Пентагона заявил, что они намерены скорректировать планы развития оборонного и других ведомств

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США на данный момент не готовы к «опосредованной и гибридной» войне с Россией. По его словам, Америка намерена скорректировать планы развития оборонного и других ведомств в связи с этим.

В Штатах отметили, что РФ в последние годы эффективно продемонстрировала ведение «опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне».

- Они знают, что они не хотят и не могут противостоять нам в обычной войне, поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт, - заявил Эспер.

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ИСТОЧНИК KP.RU