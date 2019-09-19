США прокомментировали готовность страны к гибридной войне с Россией
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США на данный момент не готовы к «опосредованной и гибридной» войне с Россией. По его словам, Америка намерена скорректировать планы развития оборонного и других ведомств в связи с этим.
В Штатах отметили, что РФ в последние годы эффективно продемонстрировала ведение «опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне».
- Они знают, что они не хотят и не могут противостоять нам в обычной войне, поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооруженный конфликт, - заявил Эспер.
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ИСТОЧНИК KP.RU