В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

СЕГОДНЯ 06:36 2019-09-19T07:30:57+03:00

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Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям». Он также призвал свободу судоходства в некоем «море Азимова».

- Свобода доступа к морям имеет решающее значение для наших национальных экономик, инфраструктуры, свободы и образа жизни, - пишет в публикации Бэкли.

Специалист также провел параллель между недавними событиями в Персидском заливе и «море Азимова». По мнению, Бэкли это доказывает необходимость военно-морской мощи и необходимость для сил НАТО быть способными находить и уничтожать мины. При этом, о каких именно событиях идет речь не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU