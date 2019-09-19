СЕГОДНЯ 06:58 2019-09-19T07:25:49+03:00

При взрыве в Афганистане погибли семь человек, около 85 получили ранения Фото: REUTERS

Ответственность за случившееся взяла на себя радикальная группировка «Талибан»*

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На юге Афганистана в городе Калат провинции Забуль у здания национального директората безопасности прогремел взрыв. Погибли семь человек, еще около 85 получили ранения.

Сообщается, что взорвалась машина. Ударной волной повредило не только здание национального директората безопасности, но и местную больницу. По последним данным, ответственность взяла на себя радикальная группировка «Талибан»*.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 17 сентября талибы устроили взрывы в Кабуле и провинции Парван. Они угрожали сорвать президентские выборы, проведение которых запланировано на конец сентября.Террорист-смертник подорвал себя у перекрестка Ахмада Шаха Масуда. Жертвами стали 48 человек. Среди них военные и местные жители. Еще 80 получили ранения различной степени тяжести.

* Террористическая и запрещена на территории России группировка

ИСТОЧНИК KP.RU