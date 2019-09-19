2019-09-19T07:42:37+03:00
В мире

Американские СМИ обнаружили у РФ танк мощнее "Арматы"

По словам экспертов, он бы мог, в случае принятия на вооружение, превзойти любой танк НАТО
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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СМИ США пишут, что в конце холодной войны СССР разработал действующий прототип супертанка Т-95, который, в случае принятия на вооружение, превзошел бы любой танк, принадлежащий странам НАТО.

Эксперты отмечают, что разработка Т-95 продолжалась до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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