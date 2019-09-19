2019-09-19T08:07:11+03:00
Общество

Минюст и ФССП предлагают давать россиянам 30 дней на погашение просроченного долга без суда

Данный закон предполагается принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма "регуляторной гильотины"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минюст РФ и ФССП предложили дать возможность кредиторам обращаться в суд по взысканию просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения предложения о возврате денег.

В ведомстве подчеркнули, что этот закон предполагается принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма "регуляторной гильотины".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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