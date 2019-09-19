Минюст и ФССП предлагают давать россиянам 30 дней на погашение просроченного долга без суда
Данный закон предполагается принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма "регуляторной гильотины"
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Минюст РФ и ФССП предложили дать возможность кредиторам обращаться в суд по взысканию просроченной задолженности только в случае, если долг не был погашен в течение 30 дней после получения предложения о возврате денег.
В ведомстве подчеркнули, что этот закон предполагается принять в соответствии с дорожной картой по реализации механизма "регуляторной гильотины".
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ИСТОЧНИК KP.RU