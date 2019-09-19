2019-09-19T10:12:54+03:00
Общество

Операторы сотовой связи предупредили ЦБ о возможных утечках личных данных клиентов

Безопасность поставит под угрозу создание единой системы проверки сведений о мобильных агентах
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Операторы сотовой связи опасаются, что внедрение единой системы проверки сведений о пользователях поставит под угрозу всю безопасностьОператоры сотовой связи опасаются, что внедрение единой системы проверки сведений о пользователях поставит под угрозу всю безопасностьФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Сотовые операторы высказали обеспокоенность идеей Центробанка и Минкомсвязи создать единую систему проверки сведений о мобильных абонентах. Это может привести к масштабным потерям персональных данных, убеждены операторы.

«Большая тройка» — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») — уже направила соответствующее письмо главе комитета ГД по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Операторы предупреждают, что могут пострадать десятки миллионов человек.

Чтобы предотвратить ситуацию от депутатов требуется внести поправки в законопроект о создании единой системы, второе чтение которого намечено на октябрь.

Изначально инициатива призвана пресечь мошеннические схемы по подделке сим-карт. Но в документах не прописаны требования к безопасности и система хранения персональных данных. Тем не менее, в ЦБ уверяют, что оператор информсистемы не будет хранить у себя никаких данных, а значит риски потери сведений отсутствуют или минимальны, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что операторы тестируют новую виртуальную SIM-карту. Работать такая технология будет следующим образом: на этапе сборки в смартфон вставляется специальная микросхема, которая позволит абоненту подключиться к сети.

"Умная" SIM-карта избавит пользователей от необходимости ходить в салон своего сотового оператора и вставлять в телефон обычную симку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около половины россиян готовы отказаться от машины из-за цен на бензин
В Москве задержали полицейского наркобарона, снабжавшего сотрудников амфетамином
В Раде заявили о необходимости пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе
В Пентагоне заявили, что Штаты не готовы к гибридной войне с Россией
Минюст и ФССП предлагают давать россиянам 30 дней на погашение просроченного долга без суда
Американские СМИ обнаружили у РФ танк мощнее "Арматы"
Глава Эстонии посетовала на усталость от Украины
В Минздраве рассказали, какое количество алкоголя можно выпивать ежедневно
При взрыве в Афганистане погибли семь человек, около 85 получили ранения
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
На территории Палестины упали три ракеты
США прокомментировали готовность страны к гибридной войне с Россией
Во время перестрелки в пригороде Лос-Анджелеса погиб один человек