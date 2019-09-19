Операторы сотовой связи предупредили ЦБ о возможных утечках личных данных клиентов

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-19T10:12:54+03:00

Операторы сотовой связи опасаются, что внедрение единой системы проверки сведений о пользователях поставит под угрозу всю безопасность Фото: Александр ГЛУЗ

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Сотовые операторы высказали обеспокоенность идеей Центробанка и Минкомсвязи создать единую систему проверки сведений о мобильных абонентах. Это может привести к масштабным потерям персональных данных, убеждены операторы.

«Большая тройка» — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») — уже направила соответствующее письмо главе комитета ГД по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Операторы предупреждают, что могут пострадать десятки миллионов человек.

Чтобы предотвратить ситуацию от депутатов требуется внести поправки в законопроект о создании единой системы, второе чтение которого намечено на октябрь.

Изначально инициатива призвана пресечь мошеннические схемы по подделке сим-карт. Но в документах не прописаны требования к безопасности и система хранения персональных данных. Тем не менее, в ЦБ уверяют, что оператор информсистемы не будет хранить у себя никаких данных, а значит риски потери сведений отсутствуют или минимальны, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что операторы тестируют новую виртуальную SIM-карту. Работать такая технология будет следующим образом: на этапе сборки в смартфон вставляется специальная микросхема, которая позволит абоненту подключиться к сети.

"Умная" SIM-карта избавит пользователей от необходимости ходить в салон своего сотового оператора и вставлять в телефон обычную симку.

ИСТОЧНИК KP.RU