Операторы сотовой связи предупредили ЦБ о возможных утечках личных данных клиентов
Сотовые операторы высказали обеспокоенность идеей Центробанка и Минкомсвязи создать единую систему проверки сведений о мобильных абонентах. Это может привести к масштабным потерям персональных данных, убеждены операторы.
«Большая тройка» — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») — уже направила соответствующее письмо главе комитета ГД по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Операторы предупреждают, что могут пострадать десятки миллионов человек.
Чтобы предотвратить ситуацию от депутатов требуется внести поправки в законопроект о создании единой системы, второе чтение которого намечено на октябрь.
Изначально инициатива призвана пресечь мошеннические схемы по подделке сим-карт. Но в документах не прописаны требования к безопасности и система хранения персональных данных. Тем не менее, в ЦБ уверяют, что оператор информсистемы не будет хранить у себя никаких данных, а значит риски потери сведений отсутствуют или минимальны, пишет газета «Известия».
Ранее сообщалось, что операторы тестируют новую виртуальную SIM-карту. Работать такая технология будет следующим образом: на этапе сборки в смартфон вставляется специальная микросхема, которая позволит абоненту подключиться к сети.
"Умная" SIM-карта избавит пользователей от необходимости ходить в салон своего сотового оператора и вставлять в телефон обычную симку.
ИСТОЧНИК KP.RU