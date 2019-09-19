2019-09-19T10:24:32+03:00
Общество

Около половины россиян готовы отказаться от машины из-за цен на бензин

Многие жители России готовы пересесть на велосипед
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Около половины россиян могут отказаться от машины из-за цен на бензинОколо половины россиян могут отказаться от машины из-за цен на бензинФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Почти половина россиян готовы отказаться от собственного автомобиля из-за высоких цен на бензин. Об этом говорит исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Проведённый опрос показал, что среди возможных причин отказа от частого использования машины большинство россиян (47%) назвали дорогой бензин. Вторым по полярности ответом стала дороговизна обслуживание и страхование автомобиля (16%).

В числе основных причин отказа от личного автотранспорта респонденты указали финансовые проблемы (15%) и загруженность автодорог (14%). Немногие назвали заботу об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

При этом почти половина опрошенных (43%) выразили желание пересесть на велосипеды. Среди людей в возрасте от 25 до 34 лет таких респондентов оказалось 44%, в возрасте от 35 до 44 лет - 56%.

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Отметим, что ранее эксперты изучили стоимость топлива в 33 европейских странах. Выяснилось, что в России самый дешевый бензин в Европе, самое дорогое топливо оказалось в Нидерландах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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