Эксперт объяснил слова американского генерала об ослаблении позиций НАТО перед Россией

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-19T10:48:09+03:00

Эксперт уверен, что слова НАТО о потере превосходства над Россией - это попытка увеличить военный бюджет Фото: REUTERS

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Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном отношении. Это, по мнению, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, вовсе не говорит о том, что Штаты решили оставить Россию в покое.

За данными словами скрываются попытки выбить как можно больше денег на военный бюджет.

Эксперт отмечает, что «раньше ставка была на то, что Россия ослаблена» и её вооружённые силы «останутся слабыми». Но ситуация показывает иное: в нашей стране активно выполняется военная реформа, вооруженные силы модернизируют, появляется современная военная техника.

- На примере Сирии видно, что мы может выполнять практически любые задачи. НАТО это, конечно, не нравится, это их беспокоит. Но традиционно, когда западные военные хотят денег, они находят себе «противника», который «становится сильнее и начинает угрожать странам НАТО», - комментирует RT Мураховский.

Сегодня удобнее всего выставить в роли противника Россию, запугать общественность и обывателя.

- И, конечно, под это дело, увеличат бюджет, - заключает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU