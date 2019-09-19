2019-09-19T12:19:44+03:00
Спорт

Мбаппе перейдет в «Реал Мадрид» зимой за 275 миллионов евро

"Сливочные" согласовали трансфер француза загодя
Дарья КРЫЛОВА
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20-летнего француза «сливочные» хотели получить еще летом, но не желавшие отпускать его французы повесили на него ценник в 300 миллионов20-летнего француза «сливочные» хотели получить еще летом, но не желавшие отпускать его французы повесили на него ценник в 300 миллионовФото: REUTERS
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Сразу после разгромного проигрыша «ПСЖ» руководство мадридского клуба начали переговоры с парижским клубом по трансферу в «Реал» Килиана Мбаппе. По информации El Chiriguito, клубам удалось договориться, и Мбаппе перейдет в «Реал Мадрид» за 275 миллионов евро, что является безусловным рекордом.

По информации издания, испанский клуб заплатит за 20-летнего форварда €225 млн плюс €50 млн в качестве бонусов. Отмечается, что «Реал» уже готов внести первый платеж в размере €35 млн и будет вносить всю сумму частями до открытия зимнего трансферного окна.

За прошедший матч «Реал Мадрида» впервые за 10 лет не нанес ни одного удара в створ ворот соперника в 1 туре Лиги Чемпионов против "ПСЖ". Единственный гол, забитый Гаретом Бейлом, был отменен из-за игры рукой.

Несмотря на наличие в основе такого нападающего как Эден Азар, «Реал Мадрид» показал полное отсутствие нападения, как и обороны. Наверное, этим и объясняется скоропалительная покупка Мбаппе за баснословную сумму: Зидан делает ставку на связку Азар-Мбаппе.

20-летнего француза «сливочные» хотели получить еще летом, но не желавшие отпускать его французы повесили на него ценник в 300 миллионов. Что же, теперь у них есть все шансы получить от «мадридцев» запрашиваемую сумму, какой бы большой она ни была.

ИСТОЧНИК KP.RU

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