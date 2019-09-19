СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-19T11:47:24+03:00

В Москве линию метро до аэропорта Внуково начнут строить до конца текущего года Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково начнется в Москве до конца этого года.

Сообщается, что длина нового участка метро превысит 5 километров.

- До конца года начнем строительство участка от "Рассказовки" до "Внукова". В течение двух-трех лет работы завершим, - заявил Бочкарев.

Сообщается, что в новом участке Калининско-Солнцевской линии длиной 5,2 км появится две станции: "Пыхтино" и "Внуково" - на территории паркингов аэропорта, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве построят восемь новых станций метро до конца года. Еще шесть станций планируется закончить к началу следующего года. Отмечается, что в прошлом году в московском метро открыли рекордное количество станций - 17.

ИСТОЧНИК KP.RU