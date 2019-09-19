СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-19T11:13:30+03:00

В результате авиаудара в Афганистане погибли 30 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жертвами авиаудара в афганской провинции Нангархар стали 30 человек, еще 45 пострадали.

Как передает телеканал Tolo News со ссылкой на провинциальный совет, мирные жители попали под обстрел, когда они собирали арахис в сельском районе Ходжьяни.

Телеканал Ariana сообщает, что нападение произвели «иностранные силы».

Незадолго до этого в афганской провинции Забул произошёл взрыв. По последним он унес жизни 12 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 сентября, в Кабуле террорист-смертник подорвал себя у перекрестка Ахмада Шаха Масуда недалеко от посольства Соединённых Штатов и министерства обороны Афганистана. За несколько часов до взрыва там проводилось собрание представителей избирательной кампании президента страны Ашрафа Гани. Жертвами теракта стали по меньшей мере 22 человека, почти 40 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU