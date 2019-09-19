Путин поздравил российских гимнасток с победой на ЧМ-2019 в Баку
Российский лидер Владимир Путин поздравил российских гимнасток Дину Аверину и Екатерину Селезневу с золотыми медалями на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
В поздравительном письме президент отметил, что Селезнева продемонстрировала "мастерство и красоту исполнения, силу воли и настрой на результат".
- Эта яркая, красивая, убедительная победа позволила вам стать девятикратной чемпионкой мира, - рассказал Путин об Авериной.
Он также подчеркнул, что слагаемые успеха Дины: "высочайший уровень подготовки, твердость характера, уверенность в собственных силах и, конечно, поддержка наставников".
Напомним, Аверина выиграла соревнования по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. 24-летняя Селезнева впервые в карьере стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем.
Ранее сайт kp.ru писал о том. что Владимир Путин поздравил режиссера Владимира Меньшова с 80-летием. Российский лидер подчеркнул, что секрет успеха легендарного продюсера и актера - "неустанный подвижнический труд".
ИСТОЧНИК KP.RU