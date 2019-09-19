СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-19T12:11:17+03:00

Путин поздравил российских гимнасток с победой на ЧМ-2019 в Баку Фото: REUTERS

Дина Аверина и Екатерина Селезнева получили высшую награду на соревнованиях

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Российский лидер Владимир Путин поздравил российских гимнасток Дину Аверину и Екатерину Селезневу с золотыми медалями на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

В поздравительном письме президент отметил, что Селезнева продемонстрировала "мастерство и красоту исполнения, силу воли и настрой на результат".

- Эта яркая, красивая, убедительная победа позволила вам стать девятикратной чемпионкой мира, - рассказал Путин об Авериной.

Он также подчеркнул, что слагаемые успеха Дины: "высочайший уровень подготовки, твердость характера, уверенность в собственных силах и, конечно, поддержка наставников".

Напомним, Аверина выиграла соревнования по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. 24-летняя Селезнева впервые в карьере стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем.

Ранее сайт kp.ru писал о том. что Владимир Путин поздравил режиссера Владимира Меньшова с 80-летием. Российский лидер подчеркнул, что секрет успеха легендарного продюсера и актера - "неустанный подвижнический труд".

ИСТОЧНИК KP.RU