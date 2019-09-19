СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-19T11:35:37+03:00

Почти в каждой второй школе детей кормят с нарушениями Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Питание школьников в российских школах часто не соответствует нормам. Проверку проводили специалисты Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, в течении трех лет они следили за качеством еды в разных регионах страны — в Северо-Западном, Центральном и Сибирском федеральных округах.

- В большинстве организаций меню были разработаны без указания возрастной категории учащихся и без учета сезонности, — сказал заведующий кафедрой «Технологии продукции и организации общественного питания и товароведения» МГУТУ им. К.Г. Разумовского Дмитрий Куликов.

Каждое четвертое блюдо из меню оказалось меньше по массе, чем положено. В основном выход был уменьшен у белковых продуктов и напитков.

Нарушения также найдены в балансе питательных веществ, условиях приготовления еды, качестве сырья. Помимо этого, во многих продуктах были обнаружены пищевые добавки, которые провоцируют развитие аллергии.

В Роспотребнадзоре подтвердили информацию о нарушениях, но отметили, что их число снижается. Нехватка мяса в порции снизилась почти на 6%, рыбы — на 8%, а фруктов — на 9%, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU