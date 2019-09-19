2019-09-19T11:56:52+03:00
Экономика

Правительство выделит 7 триллионов рублей на реализацию нацпроектов

Медведев сообщил, что при подготовке бюджета на трехлетний период правительство учитывает нестабильность на мировых рынках
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев сообщил, что при подготовке бюджета на трехлетний период правительство учитывает нестабильность на мировых рынкахМедведев сообщил, что при подготовке бюджета на трехлетний период правительство учитывает нестабильность на мировых рынкахФото: REUTERS
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В 2020-2022 годах правительство выделит на реализацию нацпроектов 7 триллионов рублей, трансферты регионам из федерального бюджета составят 7,5 триллионов рублей. Об этом сообщил Медведев премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие три года, будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет», - сказал глава кабмина

Медведев уточнил, что при подготовке бюджета на трехлетний период правительство учитывает нестабильность на мировых рынках.

Напомним, ранее премьер-министр сообщил, что темп развития российской экономики сейчас не соответствуют уровню поставленных задач, поскольку данный вопрос зависит и от ситуации в мире. Он отметил, что при формировании бюджета правительство будет учитывать замедления темпов роста мировой экономики, противостояние США и Китая, которые снизили спрос на энергоносители, а также «отравление» санкциями.

Заседание Правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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