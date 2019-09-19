2019-09-19T12:02:01+03:00
Общество

Главный нарколог раскритиковал Минздрав за безопасные дозы алкоголя

Евгений Брюн уверен, что таковых не существует
Елена АКИМОВА
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В Минздраве назвали безопасные дозы алкоголя, но наркологи поставили эти цифры под сомнениеВ Минздраве назвали безопасные дозы алкоголя, но наркологи поставили эти цифры под сомнениеФото: Влад КОМЯКОВ
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В Минздраве назвали безопасные дозы алкоголя. Для женщин это около 200 миллилитров вина, для мужчин -около 900 миллилитров пива. Для того, чтобы спиртное не наносило вред, стоит устраивать «безалкогольные» дни хотя бы пару раз в неделю.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения города Москвы, психиатр-нарколог, директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ», доктор медицинских наук и профессор Евгений Брюн раскритиковал данные нормы. Врач уверен, что «разрешенная доза алкоголя – это ноль».

Норма потребления напрямую зависит от личных показателей человека, кто-т может пить каждый день, а кому-то достаточно раз в месяц. Особенно опасно спиртное для народов Крайнего Севера.

- Мы не сможем сказать обобщенно, что столько-то алкоголя можно выпивать. У одного человека ферментативная система быстро перерабатывает алкоголь, у кого-то она более медленно перерабатывает, а то и не перерабатывает вообще. Никакой дозы в принципе не может быть. Зависит от расовых различий, от индивидуальных различий, от половых различий и так далее, — комментирует ФАН Евгений Брюн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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