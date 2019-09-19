2019-09-19T12:28:22+03:00
Общество

Маткапитал в 2020 году вырастет до 466 тысяч рублей

Медведев сообщил, что социальная помощь станет «более адресной»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей, в бюджете на это заложено 316 млрд рублейМатеринский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей, в бюджете на это заложено 316 млрд рублейФото: EAST NEWS
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В следующем году материнский капитал увеличат до 466 тысяч рублей. На выплаты за рождение второго ребенка в бюджете будет зарезервировано 316 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей», - сказал глава кабмина на заседании правительства.

Медведев отметил, что социальная помощь станет «более адресной», а социальные выплаты будут увеличены. Причиной для этого, по словам премьера, станет рост доходов и расходов внебюджетных фондов.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в следующем году маткапитал составит 466 тыс. 617 рублей. В целом 2020 году уровень МРОТ вырастет до 12 130 рублей. На это уйдет около 20,9 миллиарда рублей из средств региональных и федерального бюджетов.

Заседание Правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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