Маткапитал в 2020 году вырастет до 466 тысяч рублей
В следующем году материнский капитал увеличат до 466 тысяч рублей. На выплаты за рождение второго ребенка в бюджете будет зарезервировано 316 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей», - сказал глава кабмина на заседании правительства.
Медведев отметил, что социальная помощь станет «более адресной», а социальные выплаты будут увеличены. Причиной для этого, по словам премьера, станет рост доходов и расходов внебюджетных фондов.
Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в следующем году маткапитал составит 466 тыс. 617 рублей. В целом 2020 году уровень МРОТ вырастет до 12 130 рублей. На это уйдет около 20,9 миллиарда рублей из средств региональных и федерального бюджетов.
Заседание Правительства РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU