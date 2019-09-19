2019-09-19T12:56:20+03:00
Общество

Врачи рассказали, как частое мытье влияет на организм

Специалисты рекомендуют принимать душ регулярно
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врачи рекомендуют чаще мытьсяВрачи рекомендуют чаще мытьсяФото: Алексей ФОКИН
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Принимать душ или ванну для здоровья полезно для здоровья. Врачи рассказали, что эта процедура поможет избежать развития различных кожных заболеваний, которые появляются у тех, кто недостаточно чистоплотен.

«Обычно у таких больных развиваются фолликулиты (воспаление волосяных фолликулов, в которых обычно развиваются различные штаммы стафилококков ). Поэтому мыться надо каждый день. Если у вас есть склонность к экстремально сухой коже, к ксерозу, просто надо использовать специальные средства», - цитирует дерматолога Екатерину Вертиеву сайт телеканала «Звезда».

Медик добавила, что для людей, которые страдают от таких кожных заболеваний как псориаз или атопический дерматит, разработаны особые средства, которые можно использовать вместо обычного геля или мыла. Они действуют деликатно, не повреждая кожу, и оставляют защитную пленку.

Добавим, что ранее группа медиков наоборот выступила против ежедневного посещения душа. По словам специалистов, частое мытье может привести к снижению защитного барьера кожи и развитию различных инфекций, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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