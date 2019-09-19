Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-19T12:41:36+03:00

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Власти Таиланда приняли решение отменить въездные анкеты для иностранцев. Формы ТМ6» или «белые карточки» будут полностью выведены из документооборота и заменены на бар-коды.

Сейчас каждый турист, который приезжает в страну, обязан заполнить анкету со своими личными данными. Это требование было решено упразднить. Об этом заявил заместитель генерального секретаря администрации премьер-министра Таиланда Кобсак Пхутракун.

Нововведение пока в стадии утверждения и согласования всех формальностей. Оно начнет применяться на практике в трехмесячный срок.

Планируется, что сведения о людях, въезжающих в страну, будут собирать на онлайн-платформах, а заполнить анкету можно через мобильный сервис.

Чиновник заверил, что нововведение упростит жизнь иностранцев. К тому же, это требование времени из-за роста числа туристов. В стране столкнулись с тем, что организовывать места для хранения «белых карточек» стало очень проблематично.

Планируется, что только в 2019 году страну Улыбок посетят более 20 миллионов туристов, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU