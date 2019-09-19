Пушков прокомментировал слова Помпео о о провале 3PK Patriot в Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-19T13:22:11+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о провале американского противоракетного комплекса Patriot в Саудовской Аравии.

Пушков в своем Twitter отметил, что противоракетный комплекс Штатов работает «с переменным успехом».

Сенатор в свою очередь подчеркнул, что задался вопросом, стоит ли кому-то приобретать Patriot и сделал вывод, что в настоящее время альтернативы российским С-400 нет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Алексей Пушков прокомментировал заявление нового главы МИД Украины о Донбассе. Ранее назначенный министром иностранных дел Вадим Пристайко пообещал урегулировать конфликт за полгода. Он также сказал, что даже не важно, как украинские власти это сделают: «посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска» – то есть, Минских соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU