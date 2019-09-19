2019-09-19T14:09:39+03:00
Общество

В мировой рейтинг ВУЗов по трудоустройству выпускников вошли 13 российских институтов

Лидером среди вузов РФ стал МГУ имени Ломоносова
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В мировой рейтинг ВУЗов по трудоустройству выпускников вошли 13 российских институтовВ мировой рейтинг ВУЗов по трудоустройству выпускников вошли 13 российских институтовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В топ-500 международного рейтинга университетов по трудоустройству выпускников по версии QS попали 13 ВУЗов РФ.

Лидером среди российских высших учебных заведений стал МГУ имени Ломоносова.

- В рейтинг этого года вошло 13 российских университетов, на два больше, чем в прошлом году. Московский государственный университет имени Ломоносова сохраняет свои позиции (101-110), - отмечается в официальном сообщении.

Помимо МГУ в рейтинг вошли: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), попав в группу мест 181-190. МГИМО расположился в группе 191-200, Высшая школа экономики и МГТУ им. Н.Э. Баумана — в группе 201-250.

- МГИМО стоит на первом месте в индикаторе "Занятость выпускников", который измеряет количество выпускников, работающих полный или неполный рабочий день в течение 12 месяцев после окончания ВУЗа, - отмечают эксперты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне этого года стало известно о том, что сразу 25 российский вузов вошли в рейтинг лучших в мире. Список был подготовлен британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).

ИСТОЧНИК KP.RU

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