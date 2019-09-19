СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-19T14:15:48+03:00

Медведев сообщил о повышении МРОТ в следующем году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен до 12 тысяч 130 рублей

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В следующем году минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 850 рублей и составит 12 тысяч 130 рублей. Соответствующие заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Рассмотрим законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (…) Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимум», - сообщил глава кабмина на заседании правительства.

Как писал сайт kp.ru, премьер также сообщил, что расходы федерального бюджета России на 2020-2022 годы будут расти и сохранять социальную направленность. Так социальная помощь в стране станет «более адресной».

Напомним, согласно данным Министерства труда России, величина прожиточного минимума за первый квартал текущего года равна 10753 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель равен 11653 рубля, для пенсионеров - 8894 рубля, а для детей - 10585 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU