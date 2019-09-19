Конвенция о правовом статусе Каспийского моря ратифицирована Госдумой

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-19T15:06:12+03:00

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Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая была подписана в казахстанском Актау еще 12 августа 2018 года и внесена на рассмотрение в парламент президентом России Владимиром Путиным.

Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории, а также прописывает механизмы установления границ территориальных вод и зон для рыбной ловки, разграничения дна и недр на отдельные секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU