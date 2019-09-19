Конвенция о правовом статусе Каспийского моря ратифицирована Госдумой
Законопроект закрепляет режим судоходства и порядок использования акватории
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Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая была подписана в казахстанском Актау еще 12 августа 2018 года и внесена на рассмотрение в парламент президентом России Владимиром Путиным.
Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории, а также прописывает механизмы установления границ территориальных вод и зон для рыбной ловки, разграничения дна и недр на отдельные секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов.
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ИСТОЧНИК KP.RU