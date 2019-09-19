2019-09-19T15:25:55+03:00
Политика

В Минобороны объяснили провал ПВО США при атаке на саудовские нефтяные объекты

В ведомстве отметили, что разрекламированные Вашингтоном ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Беспилотники атаковали заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi AramcoБеспилотники атаковали заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi AramcoФото: REUTERS
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Мощная группировка американских противоракетных комплексов Patriot не смогла отразить удары крылатых ракет при атаке на саудовские нефтяные объекты из-за низкой эффективности. Таким образом в Министерстве обороны России прокомментировал провал ПВО США.

«Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам, у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами», - передают РИА Новости слова источника в ведомстве.

Источник уточнил, что американские противоракетные комплексы попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения.

Напомним,14 сентября из-за атаки беспилотников произошел пожар на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии. Комментируя провал американских противоракетных комплексов Patriot госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что системы работают «с переменным успехом».

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU

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