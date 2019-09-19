Коалиция США планирует начать патрулирование морских вод близ Ирана в ноябре
В ноябре этого года международная коалиция во главе с США намерена начать патрулирование Персидского залива близ морских вод Ирана.
Агентство Kyodo со ссылкой на источник, который участвовал в консультациях по данному вопросу, сообщает, что администрация президента США Дональда Трампа планирует задействовать для патрулирования 55 кораблей.
Однако японское агентство отмечает, что у американского плана могут возникнуть трудности, поскольку согласие на участие в коалиции Operation Sentinel дали только четыре страны - Австралия, Бахрейн, Великобритания и Саудовская Аравия. Япония с учетом дружеских отношений с Ираном воздержалась от предложения Соединённых Штатов.
Напомним, ранее, Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на саудовские нефтяные объекты. Позже Эр-Рияд заявил, что будет опираться на косвенные данные Соединённых Штатов и пообещал доказать причастность Ирана к атакам.
ИСТОЧНИК KP.RU