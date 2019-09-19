Иран готов перейти к полномасштабной войне в случае атаки на страну

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-19T16:12:11+03:00

Тегеран не стремится к развязыванию конфликта, но намерен защищать свои территории

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о наличии риска начала полномасштабного военного конфликта в случае, если Соединенные Штаты или Саудовская Аравия нападут на республику.

По словам дипломата, Тегеран не стремится к развязыванию войны, но "без сомнений будет защищать свои территории".

"Военный ответ на основе ложных обвинений может привести к серьезным негативным последствиям", - цитирует СNN Зарифа.

Напомним, что 14 сентября группа дронов атаковала крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии из-за чего добыча сырья была сильно сокращена. США бездоказательно обвинили в случившемся Иран, который тут же все опроверг.

Сайт kp.ru писал, что Вашингтон постоянно уверяет в отсутствии у него желания развязывать военный конфликт с Тегераном, но и при этом грозится нанести республике "невиданные прежде разрушения".

ИСТОЧНИК KP.RU