2019-09-19T16:05:04+03:00
Звезды

"Побольше твоего будет": Шварценеггер подшутил над Сталлоне

"Стальной Арни" высмеял размер ножа главного героя фильмов о Рэмбо [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Шварценеггер уже давно дружит со СталлонеШварценеггер уже давно дружит со СталлонеФото: скриншот с видео
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Дружба актеров Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера длиться уже несколько десятков лет. Обоим голливудским звездам уже перевалило за 70 лет, но они, как и в молодости, продолжают шутить друг над другом.

Например, накануне "стальной Арни" решил поддержать своего коллегу перед выходом в прокат его нового фильма - пятой части популярного боевика "Рэмбо: Последняя кровь". Способ был выбран не совсем обычный.

Шварценеггер записал видео, держа в руках подставку с ножом, подписанным Сталлоне для благотворительного аукциона. При этом он высмеял размер оружия, назвав его слишком незначительным.

"Он невероятный, только гляньте на этот нож. Но… это не нож. Вот это нож", - сказал Арни, показав в кадре более массивный клинок. "Он побольше твоего будет, но ты не волнуйся", - добавил актер.

Напоследок он решил все же придать своему другу уверенности перед премьерой и выразил уверенность в том, что блокбастер станет хитом.

"Если серьезно, удачи с "Рэмбо" в этот уикенд. Ты лучший", - добавил Шварценеггер.

Сайт kp.ru писал, что ранее оба актера вместе со своим коллегой Дольфом Лунгреном пообещали не стареть, поскольку это "некрасиво".

Шварценеггер подшутил над Сталлоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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