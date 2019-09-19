"Побольше твоего будет": Шварценеггер подшутил над Сталлоне
Дружба актеров Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварценеггера длиться уже несколько десятков лет. Обоим голливудским звездам уже перевалило за 70 лет, но они, как и в молодости, продолжают шутить друг над другом.
Например, накануне "стальной Арни" решил поддержать своего коллегу перед выходом в прокат его нового фильма - пятой части популярного боевика "Рэмбо: Последняя кровь". Способ был выбран не совсем обычный.
Шварценеггер записал видео, держа в руках подставку с ножом, подписанным Сталлоне для благотворительного аукциона. При этом он высмеял размер оружия, назвав его слишком незначительным.
"Он невероятный, только гляньте на этот нож. Но… это не нож. Вот это нож", - сказал Арни, показав в кадре более массивный клинок. "Он побольше твоего будет, но ты не волнуйся", - добавил актер.
Напоследок он решил все же придать своему другу уверенности перед премьерой и выразил уверенность в том, что блокбастер станет хитом.
"Если серьезно, удачи с "Рэмбо" в этот уикенд. Ты лучший", - добавил Шварценеггер.
Сайт kp.ru писал, что ранее оба актера вместе со своим коллегой Дольфом Лунгреном пообещали не стареть, поскольку это "некрасиво".
Шварценеггер подшутил над Сталлоне.
ИСТОЧНИК KP.RU