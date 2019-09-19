Metallica признана самой успешно гастролирующей группой в мире

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-19T16:23:15+03:00

Музыканты продали 22,1 млн билетов на концерты и заработали на этом 1,4 млрд долларов

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Американская металл-группа Metallicа стала самым успешно гастролирующим музыкальным коллективом по версии специализированного издания Pollstar. Новое исследование показало, что с 1982 года было продано 22,1 миллиона билетов на концерты этих артистов, благодаря чему удалось выручить около 1,4 миллиарда долларов.

Эта сумма стала рекордной по сравнению с показателями от реализации пригласительных на гастрольные выступления других коллективов, например, Guns N’ Roses и AC/DC.

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ИСТОЧНИК KP.RU