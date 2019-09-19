2019-09-19T16:26:09+03:00
Дом. Семья

Эксперт рассказал, что определяет подлинную неаполитанскую пиццу

По словам организатора фестиваля Pizza Village, есть пять ингредиентов, которые отличают пиццу из Неаполя
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт рассказал, что определяет «идентичность неаполитанской пиццы»Эксперт рассказал, что определяет «идентичность неаполитанской пиццы»Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Существует установленный Евросоюзом нормативы, определяющие разницу между пиццами из Неаполя или Парижа. Об этом рассказал один из организаторов девятого фестиваля Pizza Village в Неаполе Фабрицио Кюне.

«Пицца с сосисками, для неаполитанца, это не пицца! Классика — это всегда маргарита», — передает РИА Новости слова неаполитанского мастера.

Эксперт пояснил, круглый диск теста для пиццы должен быть диаметром 33 сантиметра, а высота бортиков не должна превышать 2,5 сантиметров. Для приготовления должны применяться только местные оливковое масло, моцарелла, базилик, помидоры и мука. По словам Кюне, именно эти пять ингредиентов из области Кампания «определяют идентичность неаполитанской пиццы».

Организатор фестиваля заявил, что именно пицца стала для неаполитанцев «послом, который может привлечь туристов в Неаполь». «Слово "пицца" - единственное итальянское слово, которое одинаково во всех языках, даже в русском», - отметил Кюне.

Кстати, ранее итальянский историк Джуззепе Нокка сообщил, что родиной пиццы является не Неаполь. По его слова, первые упоминания о пшеничных лепешках с помидорами и сыром сделаны в Гаэте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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