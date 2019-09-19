Диетолог рассказал, чем заменить подорожавшую рыбу

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-19T17:01:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В России из-за снижения улова резко выросли оптовые цены на рыбу. Доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков прокомментировал ситуацию и рассказал, чем, в случае необходимости, можно заменить продукт без вреда для здоровья.

«Рыба — это белок, и белок также можно получить из других продуктов. Вегетарианцы получают белок из бобовых. В рыбе, конечно, очень много микроэлементов, которые необходимы. Но в корм курицы входит рыба, поэтому все микроэлементы она усваивает», — цитирует диетолога ИА НСН.

Отметим, что к продуктам с высоким содержанием белка можно отнести мясо, рыбу, куриные яйца, консервированный тунец и куриная грудку. При желании мясо можно заменить на красную чечевицу, запеченную фасоль или миндаль.

Ранее сайт kp.ru писал, что оптовые цены на горбушу в этом году выросли на 30%, а кета и вовсе подорожала на 47%. Причиной роста цен стал плохой улов.

ИСТОЧНИК KP.RU