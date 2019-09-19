2019-09-19T17:30:39+03:00
Экономика

В Брюсселе стартовали переговоры России, Украины и ЕС по газовому вопросу

Основной темой трёхсторонней встречи станет продление контракта по транзиту российского газа через территорию незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Брюсселе стартовали переговоры России, Украины и ЕС по газовому вопросуВ Брюсселе стартовали переговоры России, Украины и ЕС по газовому вопросуФото: REUTERS
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В четверг, 19 сентября, в Брюсселе стартовал третий раунд трехсторонних переговоров (Россия, Евросоюз, Украина) по транзиту российского газа в Европу через территорию незалежной после 2019 года.

Как писал сайт kp.ru, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил о готовности Киева рассматривать разные сроки пролонгации договора по транзиту газа. Незадолго до этого он заявил, что украинские представители предложат Москве заключить транзитный контракт сроком на десять лет при минимальном объеме поставок 60 миллиардов кубометров.

Ранее, глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила Украине заключить мировое соглашение с «Газпромом». Российская компания готова обеспечить поставки газа для украинцев по сниженной цене, до 25% от текущего уровня. Однако, в Киеве заявили, что предстоящие переговоры будут «сложными».

ИСТОЧНИК KP.RU

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