Нетаньяху разочарован нежеланием своего соперника встретиться с ним
Лидеры партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" должны обсудить формирование широкого правительства Израиля
Изменить размер текста:
Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху "удивлен и разочарован" решением главы центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца отказаться от встречи с ним для обсуждения формирования широкого правительства по итогам состоявшихся 17 сентября выборов.
"Ганц все еще отказывается ответить на мой призыв встретиться. Президент [Реувен Ривлин] призвал к единству, а без встречи двух главных партийных лидеров не может быть сформировано правительство", - написал премьер у себя в микроблоге в Twitter.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU