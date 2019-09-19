Нетаньяху разочарован нежеланием своего соперника встретиться с ним

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-19T17:12:16+03:00

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Премьер-министр Израиля, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху "удивлен и разочарован" решением главы центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца отказаться от встречи с ним для обсуждения формирования широкого правительства по итогам состоявшихся 17 сентября выборов.

"Ганц все еще отказывается ответить на мой призыв встретиться. Президент [Реувен Ривлин] призвал к единству, а без встречи двух главных партийных лидеров не может быть сформировано правительство", - написал премьер у себя в микроблоге в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU