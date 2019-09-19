2019-09-19T17:50:56+03:00
Происшествия

Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16

Пилоты успели катапультироваться, но один из них повис на линии электропередачи [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во Франции разбился истребитель F-16Во Франции разбился истребитель F-16Фото: REUTERS
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На северо-западе Франции потерпел крушение истребитель F-16 Военно-воздушных сил Бельгии. Инцидент произошел в четверг, 19 сентября, возле города Лорьян на территории департамента Морбиан.

Согласно данным королевских ВВС, оба пилота успели катапультироваться и выжили, правда один из них зацепился парашютом за линию электропередачи и повис на стропах. К настоящему моменту его уже спустили на землю.

"Я только что разговаривал с одним из пилотов, который подтвердил, что они оба здоровы и здоровы", - приводятся слова командующего ВВС Бельгии генерал-майора Фредерика Вансины в Twitter.

Сам истребитель упал в поле и загорелся. Все произошло недалеко от частного дома, фасад которого был поврежден в результате взрыва. Местных жителей эвакуировали. Дорога в районе места ЧП перекрыта, открыт оперативный центр, передает газета Ouest-France. Причина крушения не называется.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце во Франции разбился тушивший пожары самолет-амфибия Tracker 22. Пилот погиб.

Истребитель бельгийских ВВС разбился во Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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