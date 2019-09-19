2019-09-19T17:43:09+03:00
Политика

Посол Украины в Сербии призвал «мирно развалить» Россию

Украинский дипломат считает, что международное сообщество должно «успокоить» Москву
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посол Украины в Сербии Александр Александрович. ФОТО http://serbia.mfa.gov.uaПосол Украины в Сербии Александр Александрович. ФОТО http://serbia.mfa.gov.ua
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Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал страны мира вести стратегическую политику развала России, чтобы «успокоить» Москву.

«Дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества. (....) Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательную конечную цель — распад Российской Федерации», — написал он в статье «Единственный способ справиться с Россией» на портале Цензор.нет.

Александрович утверждает, что Россия якобы проводит политику экспансии и дестабилизирует как своих ближайших соседей, так и страны дальнего зарубежья. «После переформатирования российского пространства с образованием ряда новых независимых государств вышеуказанные проблемы если не исчезнут совсем, то значительно утихнут», — подчеркнул дипломат.

Это не первая подобная нападка на Москву. Недавно французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Россия якобы заинтересована в развале ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил на это, что Европейский Союз является основным торгово-экономическим партнером нашей страны, поэтому Москва хочет видеть его «процветающим, предсказуемым и стабильным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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