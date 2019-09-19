Посол Украины в Сербии призвал «мирно развалить» Россию
Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал страны мира вести стратегическую политику развала России, чтобы «успокоить» Москву.
«Дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества. (....) Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательную конечную цель — распад Российской Федерации», — написал он в статье «Единственный способ справиться с Россией» на портале Цензор.нет.
Александрович утверждает, что Россия якобы проводит политику экспансии и дестабилизирует как своих ближайших соседей, так и страны дальнего зарубежья. «После переформатирования российского пространства с образованием ряда новых независимых государств вышеуказанные проблемы если не исчезнут совсем, то значительно утихнут», — подчеркнул дипломат.
Это не первая подобная нападка на Москву. Недавно французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что Россия якобы заинтересована в развале ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил на это, что Европейский Союз является основным торгово-экономическим партнером нашей страны, поэтому Москва хочет видеть его «процветающим, предсказуемым и стабильным».
ИСТОЧНИК KP.RU